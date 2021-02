La Polizia di Stato di Pordenone sequestra pistola, fucile a pompa e marijuana

PORDENONE - Nell’ambito di un’attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Pordenone e coordinata dalla Procura del capoluogo, originata alcuni mesi fa e sviluppando gli elementi di indagine sopraggiunti, il Pubblico Ministero titolare del procedimento penale ha disposto la perquisizione personale e domiciliare a carico di tre persone residenti in provincia.



Nella mattina, quindi, di venerdì 12 febbraio, gli Agenti della Squadra Mobile hanno eseguito le perquisizioni delegate nei confronti dei tre indagati, rispettivamente residenti a Montereale Valcellina, Meduno e Tramonti di Sopra.



Nell’abitazione del 71enne di origine sarda dimorante a Tramonti di Sopra, soggetto già gravato da precedenti in materia di reati contro il patrimonio e contro la persona, i poliziotti hanno perquisito il sottotetto dove, occultato dietro alcune piastrelle e tubi di plastica, hanno rinvenuto e sequestrato un fucile a canne mozze, modificato con il taglio di una parte della canna e del calcio in legno, in maniera da aumentarne la capacità di fuoco.



Sviluppando il numero di matricola del fucile, si è accertato chel’arma risultava essere di provenienza illecita, in quanto provento di un furto in abitazione perpetrato il 12 aprile 2016 a San Canzian d’Isonzo, in provincia di Gorizia.



Nel prosieguo della perquisizione, nel ripostiglio-legnaia, occultato dietro una catasta di legno, si è rinvenuto e sequestrato un sacchetto di nylon nero contenente 42 cartucce a munizionamento spezzato calibro 12 millimetri.



Stante, quindi, la fragranza del reato di detenzione illegale di arma da fuoco alterata il 71enne U.M. è stato arrestato.



Contestualmente, nella perquisizione a Meduno dal 65enne A.C., occultata all’interno di un cassetto della credenza posta nella cucina, sequestrata una pistola priva di marca e modello con denominazione “Made in Italy” calibro 9 millimetri.



Anche qui, sussistendo la flagranza del reato di possesso di arma clandestina, anche il 65enne A.C. è stato arrestato.



E sempre nella medesima operazione della Squadra Mobile, nella terza perquisizione, a Montereale Valcellina, in una parte del deposito attrezzi, occultati all’interno di un macchinario, rinvenuti due sacchetti in cellophane, contenenti della sostanza erbacea essiccata di colore verde, che reagirà positivamente all’esame preliminare del narcotest dei cannabinoidi, risultando marijuana.



Al termine delle attività, i due arrestati, su disposizione del P.M., sono finiti ai domiciliari presso le rispettive abitazioni.



Le indagini proseguono.