Polizia di frontiera terrestre: in tre mesi ventuno arresti

TRIESTE - Negli ultimi tre mesi l'attività del Settore Polizia di Frontiera Terrestre ha portato all'arresto di 21 persone e al fermo di Polizia Giudiziaria di altri 3 soggetti, tutti provenienti da diverse nazionalità, tra cui cinesi, serbi, pakistani, bengalesi, russi, Bosniaci, per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Lo riporta una nota della Questura di Trieste. Nello specifico, tali operazioni hanno evitato l'ingresso illegale sul territorio nazionale di un numero complessivo di circa 100 soggetti irregolari, prevalentemente di nazionalità turca, pakistana, bengalese e cinese. Inoltre, all'inizio del mese di aprile, nell'ambito dei servizi di retro-valico, sono stati tratti in arresto due cittadini italiani, classe 1966 e 2022, per il reato di maltrattamento di animali, in quanto hanno tentato di fare entrare sul territorio nazionale, senza le previste autorizzazioni sanitarie, 10 cuccioli stipati all'interno di un'autovettura.