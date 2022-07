Polizia davanti alle chiese: “Occhio alle truffe”

PORDENONE - Attenti alle Truffe, campagna di sensibilizzazione della Polizia di Stato di Pordenone.

Nella mattinata di domenica 3 luglio, nell’ambito dell’iniziativa di prossimità della Polizia di Stato denominata “Attenti alle Truffe”, personale della Questura di Pordenone è stato presente presso alcune chiese dei comuni di Cordenons, Zoppola e Porcia per illustrate ai cittadini le tecniche più utilizzate dai truffatori per raggirare le vittime.

Inoltre, come da intese con la Diocesi di Concordia – Pordenone, sono stati distribuiti opuscoli realizzati dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico della Questura di Pordenone contenenti i consigli e le linee guida da seguire per evitare spiacevoli truffe I consigli della Polizia contro le truffe - Hai un dubbio? Chiama la Polizia “112 NUE”