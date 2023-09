Polizia arresta trafficante doga, deve scontare 15 anni

VICENZA - Da 4 anni era ricercato dall'Interpol, colpito da un mandato di cattura internazionale per una condanna definitiva a 15 anni di reclusione per traffico di sostanze stupefacenti emessa a suo carico dalla Corte d'Appello di Chisinau, la capitale della Moldavia. Ad arrestare l'uomo, un 27enne con doppia cittadinanza moldova e romena, e' stata la Polizia di Vicenza, dopo che alle 6.30 di oggi la centrale operativa della Questura ha ricevuto una 'alert' dalla banca dati del Ministero dell'Interno relativa alla presenza dell'uomo in un hotel della citta'.

Una volta giunti sul posto gli agenti della Squadra 'Volanti' hanno bussato alla porta della sua camera e dopo averlo svegliato hanno proceduto all'identificazione. Il 27enne, che non ha opposto resistenza, e' stato accompagnato in Questura per il foto-segnalamento e poi trasferito nella casa circondariale di Vicenza a disposizione della Corte d'Appello di Venezia, per la valutazione relativa all'estradizione nella Repubblica Moldova.