Polizia arresta presunto affiliato clan Casalesi

VICENZA - Un 57enne di Casal di Principe, presunto affiliato al clan dei Casalesi, e ricercato su ordine di cattura della Procura di Santa Maria Capua Vetere, è stato arrestato dagli agenti delle 'volanti' di Vicenza, che lo hanno identificato durante un controllo dei documenti. Era a bordo di un'autovettura, in viale Mazzini, che alla vista dell'auto della Questura ha accelerato improvvisamente. Così, dopo un breve inseguimento, i poliziotti hanno fermato il veicolo. Nell'auto oltre al 57enne campano, c'era anche un'altra persona. Ma è stato il primo, soprattutto, a mostrare subito segni di nervosismo: il motivo l'hanno scoperto gli agenti una volta consultata la banca dati del Ministero dell'Interno.

L'uomo aveva numerosi precedenti penali per reati di varia natura e gravità, tra cui anche una denuncia per associazione a delinquere di tipo mafioso al fine di favorire il clan dei Casalesi. Infine pendeva su di lui un ordine di carcerazione emesso lo scorso luglio dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, per un episodio di violenza contro alcune persone. Portato in Questura e poi nella casa circondariale di Vicenza, ora è a disposizione dei magistrati campani. Il questore di Vicenza, tenuto conto di quanto riscontrato dagli agenti, nonché dei gravi precedenti, ha emesso nei confronti dell'uomo il foglio di via obbligatorio dal Comune di Vicenza per una durata di 3 anni.