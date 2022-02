Polfer, due sanzioni per violazione delle normative anti-Covid

TRIESTE - La Polfer del Friuli Venezia Giulia ha sanzionato due persone, una a Trieste e una a Gorizia, per l’inosservanza della normativa anticovid e per la violazione del Regolamento Polizia Ferroviaria che disciplina il comportamento degli utenti nel mondo del trasporto su rotaia.

Tra le oltre cinquecento persone identificate la Polfer ha fermato a Udine un indagato per aver violato l’ordine del Questore di allontanamento dal Territorio Nazionale. Tutto questo nell’ambito della prima giornata dell’edizione 2022 di “Stazioni Sicure”: settanta operatori impegnati venticinque gli scali ferroviari regionali; un servizio di vigilanza che si pone l’obiettivo di migliorare la prevenzione dei crimini ed il controllo della legalità in ambito ferroviario.



Rispetto alle passate edizioni è stato fatto un aggiornamento tecnologico. Ora a disposizione della Polfer metal detector portatili e degli smartphone per la verifica, in tempo reale, dei documenti di identità, per una trattazione più rapida delle procedure di identificazione.