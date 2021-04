Il podista che ieri si è sentito male lungo il Meschio è fuori pericolo

VITTORIO VENETO – L’uomo che ieri mattina si è stato colto da un malore mentre faceva jogging lungo la pista ciclopedonale che costeggia il Meschio a Vittorio Veneto, si è ripreso. A comunicarlo la moglie Ledia che visto l’allarme suscitato dalla notizia ha voluto rassicurare tutti con un messaggio su Facebook sotto all’articolo di OggiTreviso: “Grazie a dio e nelle mani sicure, sono la moglie. È ricoverato a Conegliano ed è fuori pericolo”.



Una buona notizia dato che in un primo momento si è temuto per il runner che appoggiatosi alla balaustra del ponte sul corso d’acqua per un mancamento, si era poi accasciato a terra, ancora prima che coloro che avevano notato la sua difficoltà potessero intervenire. Tempestivo l’arrivo dei sanitari che dopo aver tentato di rianimarlo lo avevano portato in elisoccorso all'ospedale. Per fortuna l’epilogo della vicenda è stato positivo.