Pneumatico scoppiato, camion finisce nella golena

SAN DONA' DI PIAVE - Alle 15:40, di mercoledì 21 agosto, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Lungo Piave Inferiore a San Donà di Piave per un camion finito sotto il piano stradale nella golena del fiume, probabilmente per lo scoppio di uno pneumatico: leggermente ferito l’autista.

I vigili del fuoco accorsi dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza il mezzo, un camion cisterna per il recupero degli oli alimentari, mentre l’autista venuto fuori autonomamente è stato assistito dal personale sanitario del Suem. Sul posto la polizia locale e i carabinieri.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono in fase di ultimazione.