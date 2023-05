Plateatici abusivi, 37 locali sanzionati in centro a Venezia

VENEZIA - Trentasette verbali sono stati notificati dalla polizia locale a Venezia per l'occupazione abusiva di suolo pubblico da parte di locale che si erano visti respingere le domande per l'allargamento dei plateatici, concessi durante il periodo del Covid. E' il risultato dei controlli eseguiti in due mesi nel centro storico di Venezia. Il totale delle 37 sanzioni arriva a 8.300 euro. Polizia locale, verifiche del rispetto delle occupazioni di suolo pubblico nella Città storica: in due mesi elevati 37 verbali per un ammontare superiore agli 8.500 euro di sanzioni Gli accertamenti hanno riguardato più di 80 esercizi pubblici - bar, pub, e altre tipologie di somministrazione di alimenti e bevande - distribuiti in tutti i sestieri della città storica, che avevano presentato richiesta, successivamente negata dagli uffici comunali, per la trasformazione delle occupazioni di suolo pubblico ottenute nel periodo dello stato di emergenza legato alla pandemia da Covid-19. Ma i provvedimenti che avevano previsto la possibilità di ottenere nuove occupazioni di suolo pubblico provvisorie, erano subordinati al perdurare dello stato emergenziale. (ANSA).