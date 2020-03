Pizzeria aperta oltre alle 18, il sindaco Miatto la fa chiudere

VITTORIO VENETO – Una pizzeria rimasta aperta oltre le 18 e fatta chiudere dal sindaco Antonio Miatto. Un bar abbinato ad un supermercato che pure ha continuato a lavorare fino alla chiusura del punto vendita.

Se la gran parte dei baristi, dei ristoratori e dei pizzaioli di Vittorio Veneto sono stati rispettosi delle nuove regole disposte dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo, quindi hanno abbassato la serranda alle 18, qualcuno invece ha continuato regolarmente la propria attività. E questo non è passato inosservato né ai vittoriesi, né ai colleghi pubblici esercenti e ristoratori.

In attesa di gestire anche con gli agenti di polizia locale il rispetto delle nuove norme, ieri sera, domenica, il sindaco è intervenuto personalmente in una pizzeria della città rimasta aperta e ha comunicato ai titolari l’obbligo immediato di chiusura del locale. Segnalazioni sono arrivate anche per un bar di un supermercato che ha chiuso non alle 18, ma alle 20.

Oggi il sindaco, nell’incontro convocato in Prefettura, punta ad avere chiarimenti anche in merito all’apertura delle pizzerie d’asporto. Ieri in città più d’una è rimasta aperta oltre le 18.