Pizza all'ananas a 118 euro

INGHILTERRA - La pizza all'ananas è tornata sotto i riflettori grazie a una mossa decisamente provocatoria di un ristorante di Norwich, in Inghilterra. La pizzeria Lupa ha infatti introdotto nel suo menu online un'opzione che prevede l'aggiunta di questo ingrediente "controverso" a una pizza, ma a un prezzo sorprendentemente alto: 100 sterline, circa 118 euro. Il ristorante, con un tono scherzoso, invita i clienti a ordinare anche dello champagne, facendo un chiaro riferimento alla particolarità della proposta con la frase "Sì, per 100 sterline puoi averlo. Ordina anche lo champagne! Forza, mostro!". Nonostante la scelta insolita, al momento non sono ancora arrivati ordini. Curiosamente, questo non è neanche il prezzo più esorbitante per un ananas: nel maggio scorso, una varietà rossa venduta in California ha raggiunto il valore di 395,99 dollari.

La controversia sull'ananas sulla pizza ha radici lontane. Risale agli anni '60, quando un cuoco canadese, Sam Panapoulos, decise di mettere dell'ananas in scatola su una pizza al prosciutto, creando quella che lui e suo fratello chiamarono "pizza hawaiana". Una scelta che non è mai stata vista di buon occhio dagli amanti della tradizione culinaria italiana, ma che ha comunque generato un dibattito che dura ancora oggi. La domanda se l'ananas possa essere un ingrediente giusto per la pizza continua a dividere opinioni in tutto il mondo. Si dice che la pubblicità sia l’anima del commercio, alludendo al fatto che ciò che più conta è far parlare di se, e in questo caso la trovata ha di certo assicurato a ristoratore di Norwich una visibilità notevole: complimenti per la pensata!