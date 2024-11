Pitbull sbrana bambina di 10 anni: la piccola è morta

Una bambina di 10 anni è morta dopo essere stata sbranata dal cane di famiglia, un pitbull di razza American Bully. L'episodio è avvenuto venerdì 1° novembre a East Heslerton, vicino a Malton, nel North Yorkshire, Inghilterra. La tragedia si è consumata sotto gli occhi dei vicini, accorsi in strada dopo aver sentito le urla disperate della madre. Non sono ancora chiare le dinamiche dell'incidente.

Secondo quanto riportato dalla famiglia, il cane non aveva mai mostrato segni di aggressività e aveva un legame stretto con la bambina. I vicini, rendendosi conto di quanto era accaduto, hanno cercato in tutti i modi di aiutare la famiglia. Purtroppo, però, i soccorritori non hanno potuto fare nulla: la bambina era già deceduta.

Il cane è stato immediatamente isolato in un’auto in attesa delle autorità. Dopo un'analisi del caso, è stato deciso di trasferire l'animale in un canile, dove verrà soppresso. Secondo i vicini, il cane era sempre stato docile e giocava frequentemente con la bambina, non aveva mai causato problemi o mostrato comportamenti aggressivi.