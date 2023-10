Pista da bob? “Ha perso Zaia e chi, come lui, non si preoccupa che siano sprecati soldi pubblici”

VENETO – Cortina D’Ampezzo non avrà una nuova pista da bob per le Olimpiadi invernali 2026, il Governo ha deciso. Un’opera controversa che da tempo suscitava dubbi in relazione all’impatto ambientale oltre che sui costi ingenti a fronte di una pratica sportiva che ha un seguito estremamente esiguo. Dopo la notizia arrivano quindi le reazioni, prima quella del presidente del Veneto Luca Zaia che annuncia che saranno chieste altre gare sportive per le Olimpiadi e quindi quelle delle opposizioni politiche. L’onorevole Enrico Cappelletti e la senatrice Barbara Guidolin dei 5 Stelle, che si erano già espressi a sfavore del progetto hanno infatti affermato: “Alla fine sono prevalsi il buon senso, la tutela dell’ambiente e la volontà di non buttare ingenti risorse pubbliche dalla finestra. Ha vinto la società civile che è riuscita a far sentire forte la propria voce, hanno vinto le tante associazioni che si sono opposte al progetto, hanno vinto i gruppi di opposizione come il M5S che su questo progetto avevano sollevato una sfilza di perplessità, inanellate non da ultimo nella conferenza stampa tenuta al Senato, solo qualche giorno fa”.



Non è dato sapere quali altre discipline saranno di casa a Cortina D’Ampezzo nel 2026 a titolo “consolatorio” alla luce del dietrofront del governo Meloni ma è certo che per le gare di bob, slittino e skeleton verrà individuata una pista già in funzione, all’estero. Cappelletti e Guidolin, sulla questione quindi proseguono: “Ha perso Zaia e chi, come lui, ha dimostrato di non possedere un grande interesse sull’utilizzo - senza sprechi - di fondi pubblici: non a caso la regione Veneto ospita Pedemontana, una superstrada che da sola ha registrato oltre 10 miliardi di sovra costi, ben difficili da giustificare. Il Ministro Giorgetti aveva promesso che le Olimpiadi invernali sarebbero state a costo zero per lo Stato, sostenibili da un punto di vista ambientale e senza sprechi. Noi del M5S continueremo a ricordare al Ministro questi impegni ed a vigilare, sapendo bene che per Giorgetti sarà arduo mantenere la promessa. Ma siamo lieti che, quantomeno, - concludono i parlamentari veneti - la volontà di ereggere questo colossale monumento allo spreco, destinato peraltro a chiusura immediata a causa dei costi di mantenimento proibitivi, sia stata abbandonata”.



Leggi anche:

Zaia: "Cortina senza bob? Il Veneto chiederà altre gare"