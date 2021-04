Piscine in ginocchio per il Covid: "Situazione drammatica, aiuti irrisori"

TREVISO - Da ormai sei mesi le piscine trevigiane sono vuote, ferme, senza attività e senza clienti. Il Covid sta mettendo in ginocchio un intero settore sportivo che oggi guarda al futuro con preoccupazione per i costi fissi da sostenere, i pochi ristori ricevuti dal governo e le limitazioni in vista di una riapertura estiva.



“La situazione è drammatica per le nostre piscine”, spiega Roberto Cognonato, gestore del Centro Natatorio Comunale di Treviso e presidente della Federnuoto Veneto. “Le nostre attività sono chiuse dal 26 ottobre 2020, ma chi ha in gestione una struttura deve continuamente conservarne il patrimonio impiantistico con alti costi da sostenere. Le piscine non possono essere bloccate - spiega Cognonato -. Sono come gli altiforni, anche se non lavorano, per evitare danni all’impianto, non possono stare ferme”.



“Per esempio, per riempire la nostra piscina olimpionica del Natatorium Treviso servono 1.800 metri cubi d’acqua e 4 giorni di lavoro. Una volta pronta devono essere azionate le pompe giorno e notte che consumano molta corrente, oltre al consumo di cloro. Tutte spese che vanno affrontare anche se in acqua non ci entra nessuno”.



“Gli aiuti? Irrisori. Con il Decreto Sostegni - continua il presidente della Federnuoto regionale - sono arrivati aiuti inferiori al lockdown della primavera 2020, in cui siamo stati fermi due mesi e mezzo.

Oggi siamo fermi da sei mesi e i sostegni arrivati coprono appena un mese di spese fisse dell’impianto”.



Per questo la Federazione regionale nuoto, raccogliendo le istanze delle associazioni degli impianti natatori, sta dialogando a livello regionale con Anci Veneto e i parlamentari veneti per far arrivare le proprie proposte al governo per trovare delle strade percorribili per non far naufragare il settore.



“Ci sentiamo dimenticati, come se fossimo solo attività di mero intrattenimento”, allarga le braccia Cognonato. “Ma dobbiamo far capire che l’attività motoria è importante per la salute, per la prevenzione, per le disabilità, ha una valenza sociale non può essere vista solo come attività accessoria”.



Sulla data di riapertura delle piscine, indicata per il 15 maggio, il presidente della Federnuoto Veneto è scettico: “All’aperto il 15 maggio possono entrare in acqua solo gli atleti del settore agonistico che hanno necessità di allenarsi. Ma i bambini, i ragazzi, gli anziani, le gestanti, per tutti gli altri nostri clienti è impensabile. Ad oggi a noi non è ancora stata comunicata una data ufficiale sulle aperture e sulle misure anti contagio da adottare una volta aperti, ma ci auguriamo che le linee guida non siano più restrittive dello scorso anno, altrimenti conviene tenere chiuso”.