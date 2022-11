Pirata della strada a Vittorio Veneto, ferita una ciclista

VITTORIO VENETO - Pirata della strada martedì sera a Vittorio Veneto: dopo aver investito una donna in bicicletta che stava attraversando sulle strisce pedonali, un automobilista è scappato lasciando a terra la ferita.



L'episodio è accaduto martedì sera verso le 21 lungo via dei Cimbri; la donna, di origine sudamericana, stava attraversando la strada all'altezza delle strisce pedonali.



Quando è stata colpita da un’auto di colore grigio. La donna è finita pesantemente a terra ma fortunatamente per lei solo contusioni e qualche frattura, ma non ferite gravi.

Il conducente dell'auto, anziché fermarsi e prestarle soccorso, ha ingranato la marcia e ha tagliato la corda. Alcuni passanti si sono accorti dell'episodio e hanno soccorso immediatamente la malcapitata, 59 anni, chiamando contemporaneamente il 118.



Alcuni cittadini sarebbero riusciti ad annotare la targa e il modello della vettura; nel frattempo gli inquirenti stanno verificando le immagini della videosorveglianza della zona, come segnala oggi il Gazzettino.