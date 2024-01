Pirata della strada travolge coppia

VERONA - Gli agenti della Polizia locale di Verona sono sulle tracce di un pirata della strada che ieri sera, poco prima delle 20.00, ha investito una coppia, marito e moglie rispettivamente di 76 e 74 anni, che stava attraversando le strisce pedonali a un incrocio della città scaligera. L'automobilista, alla guida di una Renault, dopo aver colpito la coppia è fuggito facendo perdere le proprie tracce.

A seguito dell'impatto l'uomo è stato ricoverato in ortopedia, mentre la donna ha avuto una prognosi di 30 giorni. Grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, la Polizia locale sta verificando la via di fuga del veicolo, invitando l'investitore di presentarsi presso i suoi uffici, per non aggravare ulteriormente la posizione dal punto di vista penale. Nel corso del 2023 sono stati 125 i procedimenti a Verona per fuga ed omissione di soccorso, 94 quelli del 2022.

AGGIORNAMENTO

Grazie ad un video prodotto da una dash-cam a bordo di autovettura che un cittadino ha fornito alla Polizia locale, ma soprattutto alle analisi tecnologiche ed informatiche su possibili targhe utili, è stato individuato e denunciato alla Procura della Repubblica di Verona un 73enne veronese, resosi protagonista di fuga ed omissione di soccorso ai danni di una coppia di anziani, investiti sulle strisce pedonali ieri sera nel capoluogo scaligero L'auto è stata individuata e all'automobilista è stata ritirata la patente, che sarà inviata alla Prefettura e che prevede un periodo di sospensione di almeno due anni, oltre alla contestazione di varie violazioni al codice della strada, tra cui l'omessa precedenza ai pedoni su attraversamento pedonale che prevedono la decurtazione complessiva di diciotto punti. "Le immagini fornite dal cittadino poi confermate da altre telecamere di videosorveglianza cittadine - dice Luigi Altamura, comandante della Polizia locale di Verona - e il lavoro del personale del Servizio informatica e tecnologie del Comando che ha incrociato migliaia di numeri e lettere con il modello di auto, sono state strategiche. L'opinione pubblica deve sapere che sulla pirateria stradale l'impegno sarà sempre massimo".