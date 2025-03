Pirata della strada investe bambina di due anni e fugge

VERONA - Grave incidente nel pomeriggio a Verona, dove un’auto pirata ha investito una bambina di due anni e sua madre mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali. Dopo l'impatto, il conducente non si è fermato ed è fuggito, facendo perdere le proprie tracce. Sul caso sta indagando la Polizia locale, con il nucleo infortunistica al lavoro per rintracciare il veicolo. Il guidatore rischia pesanti conseguenze. La piccola è stata trasportata d’urgenza al Pronto Soccorso pediatrico, ma per fortuna non è in pericolo di vita.