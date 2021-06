PADOVA - Incidente aereo oggi, sabato, all'aeroporto Allegri di Padova.



Stando alle prime informazioni, un piccolo aereo Piper mentre stava decollando si sarebbe schiantato subito dopo contro un pino. Il mezzo ha preso fuoco.



In fase di accertamento la dinamica: morto carbonizzato il pilota che avrebbe virato per non finire contro una casa.