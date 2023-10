Piove sul bagnato! La colf gli trova un gratta e vinci dimenticato e lui vince un milione

USA - Nel cuore del Massachusetts, Khalil Soussa, residente di Medford, è diventato il protagonista di una vicenda che ha dell’incredibile dopo aver scoperto casualmente di essere il vincitore di un montepremi milionario. Soussa, che aveva acquistato un biglietto della lotteria Money Maker con un premio potenziale di 15 milioni di dollari, aveva completamente dimenticato la sua scommessa. Il biglietto giaceva in casa sua, "raccogliendo polvere", secondo quanto raccontato dalla Massachusetts State Lottery, fino a quando la donna delle pulizie non lo ha casualmente ritrovato in un vaso.



Dopo mesi di oblio, Khalil ha finalmente deciso di grattare il biglietto, rivelando una vincita da un milione di dollari. Un colpo di fortuna che ha cambiato la vita di questo residente del Massachusetts. Il vincitore ha scelto di ricevere un pagamento in contanti, ottenendo una somma lorda di 650mila dollari. Soussa ha espresso la sua intenzione di aiutare un amico in difficoltà e di destinare una parte del denaro a opere di beneficenza. La generosità dimostrata dal vincitore ha catturato l'attenzione, ma resta ancora incerto se parte del premio sarà destinato anche alla donna delle pulizie, senza la quale Soussa avrebbe forse continuato a ignorare la sua fortuna.