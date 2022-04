Pioggia e vento sull'Italia, ma come sarà meteo ponte 25 aprile?

ITALIA - Cicloni, vento e piogge sull’Italia nei prossimi giorni. I venti di Scirocco sul meridione, che porteranno un aumento delle temperature con valori fino ad 8°C superiori alla media del periodo, saranno associati a piogge intense sulla Sardegna e sul Nord-Ovest, con un ritorno all’autunno per il Centro-Nord. Oggi sono dunque previste raffiche di burrasca su gran parte del Centro-Sud, in particolare sui settori costieri ed in Sicilia. Oltre al vento avremo anche le piogge e saranno festeggiate al Centro-Nord come un miraggio che si concretizza: dopo mesi di siccità pioverà in modo diffuso sul Nord-Ovest e sulle regioni tirreniche, ma attenzione avremo forti piogge ancora sulla Sardegna.



Domani la ‘manna’ della pioggia cadrà diffusa anche al Nord-Est e si estenderà su gran parte del nostro Belpaese, dalle Alpi ai Peloritani, in particolare fino al pomeriggio poi potrebbe esserci una breve tregua. Un secondo fronte perturbato è previsto per sabato pomeriggio con temporali forti e un ulteriore calo termico: questa perturbazione colpirà il Nord e la fascia centrale tra Toscana e Marche ma, a Sud di una linea immaginaria, avremo sole e temperature più miti.



Andrea Garbinato, responsabile redazione de ilmeteo.it, vede questa linea immaginaria, la separazione tra il bel tempo ed il maltempo lungo l’asse GRO-PER-AN: questa sigla sta per Grosseto-Perugia-Ancona, dunque a Sud di questa linea geografica potremo vedere il sole con temperature gradevoli, sopra questa linea tutto il ponte del 25 aprile potrebbe richiedere ombrello e cappottino. In conclusione, prepariamoci alla Sciroccata, intesa come fase di vento intenso da Sud-Est, il vento di Scirocco, dall’arabo ‘sharqiyya’ cioè 'orientale'. Dai quadranti orientali arriveranno nubi, piogge e localmente la sabbia del deserto: torneranno i cieli giallognoli con il limo tunisino sospeso, laddove cadrà avremo anche le piogge rosse.



Oggi giovedì 21 aprile - Al nord: maltempo con piogge diffuse, meno frequenti al Nord-Est. Al centro: cielo coperto con piogge diffuse. Al sud: peggiora specie sulle regioni peninsulari.



Venerdì 22 aprile - Al nord: ancora maltempo, in estensione ulteriore verso il Nord-Est. Al centro: maltempo con piogge e temporali. Al sud: piogge diffuse, più intense in Campania.



Sabato 23 aprile - Al nord: ancora maltempo, in arrivo al Nord-Ovest e poi dal pomeriggio al Nord-Est. Al centro: residue piogge tra Toscana e Marche, migliora altrove. Al sud: miglioramento con prevalenza di sole.



Tendenza - Da domenica Italia divisa in 3, prevalenza di sole al Sud, incerto al Centro, instabile al Nord con piogge sparse.