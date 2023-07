Pioggia e grandine a 2300 metri d'altezza, famiglia soccorsa e portata in salvo

SAPPADA - La stazione di Sappada del Soccorso Alpino e Speleologico assieme alla Guardia di Finanza e all'elicottero hanno tratto in salvo quattro escursionisti di Termoli (Campobasso) lungo il versante Ovest del Monte Peralba. La famiglia, lui del 1971, lei del 1970 e i figli del 2006 e del 2009, hanno chiesto aiuto perché a 2300 metri, mentre salivano, sono stati colti da pioggia e grandine. Molto spaventati e infreddoliti si sono riparati come potevano e hanno atteso I soccorsi. Cinque soccorritori tra Soccorso Alpino e Guardia di Finanza sono stati portati in quota con l'elicottero e li hanno imbarcati per riprodurli al.sicuro con tre rotazioni.