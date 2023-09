Pioggia e fango al festival “Burning Man” nel Nevada: 70 mila persone bloccate e un morto

Dopo le abbondanti e inusuali piogge durate qualche giorno, il festival "Burning Man" nel deserto Black Rock del Nevada (USA) è ridotto a una distesa di fango. Oltre 70mila le persone bloccate.

Il percorso che porta all’autostrada è infatti ricoperto di melma e acqua, il che rende impossibile percorrerlo con le auto. L’unico modo sarebbe avviarsi a piedi ma le autorità hanno invitato a non affrontare la strada e rimanere al riparo, a mantenere la calma e fare scorta di cibo e acqua. Dopo l’inondazione di venerdì sera difatti, gli organizzatori hanno impedito ai veicoli di entrare e uscire dall’area del festival e l’accesso all’aeroporto e alla città è stato bloccato. Nonostante ciò alcuni partecipanti hanno provato a incamminarsi nel fango con sacchetti di plastica ai piedi per raggiungere l’autostrada e tornare a casa. Durante l’evento è anche deceduta una persona e ora indaga la polizia del Nevada, che però non ha fornito ulteriori dettagli sulla causa della morte.

IL FESTIVAL - Il Burning Man, che quest’anno si svolge dal 28 agosto al 4 settembre, è un festival di otto giorni organizzato dal 1990 nella Black Rock City, una città temporanea costruita nel deserto Black Rock del Nevada. É uno degli eventi culturali più seguiti negli Stati Uniti che riunisce una comunità isolata all’insegna della libertà di espressione e sessuale e che deve il suo nome all’evento finale in cui si incendia un gigantesco fantoccio di legno. Non ci sono grandi nomi o esibizioni pubblicizzate ma spesso molti artisti ci partecipano a sorpresa: presenti quest’anno infatti il DJ Diplo e il comico Chris Rock. I biglietti arrivano a costare anche due mila dollari.

Per il momento gli organizzatori fanno sapere che il presidente Biden è a conoscenza della situazione e sperano che le strade tornino ad essere praticabili al più presto.