Pioggia di euro a Refrontolo per il progetto Piccoli Borghi

REFRONTOLO - Arriva a Refrontolo un contributo di 1,6 milioni di euro per il progetto Piccoli Borghi, che ha tre obiettivi: creare opportunità di sviluppo locale, rendere il paese un polo di cultura e sostenibilità, sostenere il turismo lento ed accessibile. “Grandissima è la soddisfazione per aver ottenuto questo contributo; mai a Refrontolo era arrivata una cifra simile e soprattutto a copertura totale dei lavori” commenta il sindaco Mauro Canal “Un ringraziamento a tutti coloro che fin dall’inizio hanno creduto a questo progetto, all’arch. Daniela Bernaus che ha coordinato per il comune l’operazione, allo studio I AM progettazione di Vittorio Veneto per la professionalità e competenza, agli enti ed associazioni che ci hanno seguito in questa avventura e a tutto il consiglio comunale con il quale abbiamo condiviso fin da subito la progettualità. Sono sicuro che con questi interventi daremo nuova linfa alla vitalità del nostro comune, migliorando i servizi per i residenti e per i turisti che ci verranno a visitare.”



L’intervento previsto è l’ampliamento della struttura utilizzata come magazzino comunale trasformandola in un “Hub di Comunità”, ovvero un luogo per accogliere iniziative di cittadini, imprese ed associazioni locali per sviluppare un dialogo tra attori, mentre per i più giovani sono previsti spazi studio con connessione internet veloce e spazi per il co-working. Trattandosi di un immobile centrale e a poca distanza dal municipio, sarà anche utilizzato come info-point digitale e dotato di carrozzine elettriche “all-road”, che permetteranno anche alle persone con disabilità fisiche di accedere agli itinerari naturalistici dell’area. Parte del progetto anche un percorso ciclopedonale accessibile che dal centro di Refrontolo arrivi al Molinetto della Croda, dove è prevista la realizzazione di un percorso naturalistico interno.