Pioggia di banconote da 50 euro sull’autostrada - IL VIDEO

SPAGNA - Gli automobilisti che percorrevano l'autostrada A-7 da Marbella verso Cadice (Spagna) hanno avuto una piacevole sorpresa. All'altezza del centro commerciale di La Cañada sono stati investiti da una pioggia di banconote da 50 euro e oggetti personali come vestiti. Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, intervenute poi per sanare l’ingorgo di veicoli venutosi a creare, a scatenare la “pioggia miracolosa” è stato un incidente.

Due cittadini arabi, con 20.000 euro in contanti, hanno perso i loro soldi dopo aver provocato un incidente tra due pullman. A quanto pare, gli stranieri viaggiavano con una borsa di denaro in contanti che, a causa dello scontro, è volato fuori dal finestrino insieme ai loro bagagli personali. Numerose persone sono scese dai loro veicoli per cercare di prendere parte dei biglietti sparsi. L'occupante di un autobus ha raccolto più di 500 euro.