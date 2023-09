Piogge torrenziali e raffiche di vento che spostano le auto: il tifone Haikui colpisce Taiwan (Video)

Alberi sradicati, allagamenti e centinaia di voli cancellati: a Taiwan si è abbattuto il potente tifone Haikui, nella parte sud-orientale dell’isola. Questo è il primo a toccare direttamente il Paese dopo quattro anni.

Secondo l’ufficio metereologico di Taiwan, domenica l’impatto a terra era previsto per le ore 17:00 locali (le 11:00 italiane), invece è avvenuto circa 30 minuti in anticipo. Venti a 150 km orari con punte di 190 km orari hanno spostato automobili e sradicato cartelli stradali, come immortalato dai numerosi video sui social. Più di 200 voli sono stati cancellati e 260mila famiglie sono rimaste senza elettricità. Le autorità locali fanno sapere di prevedere il ripristino della fornitura di energia entro la fine della settimana.

Al momento più di 7mila persone sono state evacuate mentre 80 sono i feriti, soprattutto a causa della caduta di detriti e massi. Non ci sarebbero per ora dei morti.

La scorsa settimana un altro tifone, Saola, aveva sfiorato Taiwan, dirigendosi poi però verso le province sud orientali della Cina e le Filippine. Ora Haikui, che secondo le autorità taiwanese si sarebbe indebolito, è diretto verso la Cina, che a già esteso l’allerta.