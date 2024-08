Piogge e temporali in Veneto, temperature giù di 10 gradi

VENEZIA - Temperature diurne giù di 10 gradi in Veneto rispetto al caldo torrido delle ultime settimane: e la conseguenza della fase perturbata che già da ieri sera ha investito la regione portando temporali e piogge diffuse, dalla pianura alla costa. E' stato comunque lo sbalzo termico l'effetto maggiore, con l'ingresso di aria più fresca dopo una sequenza ininterrotta di giornate con massime di 35-37 gradi.

Attualmente in pianura i termometri segnano valori appena superiori ai 20 gradi. Crollo delle temperature anche in montagna, con valori rientrati in linea con la media storica del periodo, o anche più bassi. Sulla Marmolada il termometro oscilla intorno ai 2 gradi sopra lo zero, a Cortina la minima è stata di 13 gradi, 9 il valore registrato sul Faloria, a 2.235 metri di quota. Vi sono stati anche rovesci di forte entità, ma senza grandinate. Il tempo sul Veneto rimarrà instabile anche nelle prossime ore.

LA NOTA DELLA REGIONE

Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso un nuovo avviso di criticità, valido dalle ore 14 alla mezzanotte di oggi, che indica lo stato di attenzione per criticità idrogeologica e idrogeologica per temporali gialla in tre bacini: Po, Fissero-Tartaro-Canal Bianco e Basso Adige; Basso Brenta -Bacchiglione ed infine Basso Piave,Sile e Bacino scolante in laguna. È previsto il possibile innalzamento dei livelli della rete idrografica secondaria; rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane con possibili allagamenti di locali interrati e/o sottopassi.

Relativamente alla criticità idrogeologica per temporali forti lo scenario sarà caratterizzato da fenomeni intensi e rapidi. Le previsioni meteo di Arpav indicano infatti che un nucleo depressionario in quota si è isolato sull'Italia centrale e sulla nostra regione e determina un flusso di correnti nord orientali. Rispetto a ieri le precipitazioni risultano più diffuse ma, anche a seguito di un marcato calo delle temperature, il rischio di temporali è calato significativamente e risulta limitato alla costa, pianura limitrofa e pianura meridionale. Sui settori sud orientali, specie sulla costa e zone limitrofe, non è escluso nel resto della giornata qualche temporale intenso, caratterizzato da forti rovesci ripetuti/persistenti con possibili quantitativi anche consistenti; i fenomeni tenderanno a diradarsi nel corso della notte.