Piogge in arrivo in Veneto: scatta lo stato di preallarme per rischio idraulico e idrogeologico

Il centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso un nuovo avviso di criticità, valido dalle 18 di oggi alle 18 di domani, venerdì 18 ottobre. Vengono aggiornate le indicazioni emesse ieri e si dichiara lo stato di preallarme per criticità idrogeologica e idraulica nel bacino dell’Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone e per criticità idrogeologica nei bacini del Piave Pedemontano e Basso Brenta -Bacchiglione, in questo caso riferita al bacino del Muson dei Sassi (altrove è da intendersi gialla). La criticità arancione per rischio idrogeologico e per rischio idraulico decorre dalle ore 21 di oggi, prima è da intendersi gialla. Lo stato di attenzione per criticità idraulica gialla è dichiarato nei bacini Piave Pedemontano, Basso Brenta -Bacchiglione e Livenza, Lemene e Tagliamento e per criticità idrogeologica gialla nei bacini Adige-Garda e Monti Lessini, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Livenza, Lemene e Tagliamento.

Nelle zone in allerta idrogeologica, sono possibili l’innesco di frane e colate rapide, il rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane con possibili allagamenti di locali interrati e/o sottopassi e l’innalzamento dei livelli della rete idrografica secondaria. In particolare, nelle zone in allerta arancione è possibile l’inondazione delle aree limitrofe. Nelle zone in allerta idraulica, è previsto un innalzamento significativo dei livelli dei corsi d’acqua principali afferenti alla fascia pedemontana con probabile superamento del secondo livello di guardia e inondazione delle aree limitrofe e golenali nelle zone in allerta arancione e del primo livello di guardia nelle zone in allerta gialla.

Le previsioni Arpav indicano che fino a domenica 20 la regione sarà interessata dal persistere di una circolazione ciclonica con frequenti precipitazioni. Una prima fase è associata al veloce passaggio di un intenso impulso perturbato tra la serata di giovedì 17 e il primo pomeriggio di venerdì 18. Sono previste precipitazioni diffuse, più consistenti sulle zone montane e pedemontane, con fenomeni anche a carattere di rovescio o locale temporale (tra Prealpi e pianura) e con quantitativi da consistenti a localmente abbondanti sulle zone montane e pedemontane, in particolare sulle Prealpi. Rinforzi di Scirocco in quota e sulla costa, specie nella prima parte di venerdì 18. In seguito probabile nuova fase perturbata tra sabato 19 e prima metà di domenica 20.