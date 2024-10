Prosegue la rassegna culturale “Follina d’Autunno” che vede l’APS Gaspare Paoletti promuovere momenti dove la cultura e la musica sono le protagoniste.

Il quarto appuntamento della rassegna sarà con “Pinocchio: la favola musicata e raccontata per grandi e piccini”; si tratta di uno spettacolo musicale rivolto a bambini di tutte le età, e anche agli adulti, perché la musica si sa, non ha età.

Per questo spettacolo è stata scelta la favola di Pinocchio, un classico della cosiddetta letteratura per ragazzi, benché sia entrato a pieno titolo nella letteratura. Tutti conosciamo la storia di Pinocchio, burattino di legno, che dopo un lungo percorso di maturazione ed apprendimento attraverso celeberrime avventure, riesce a diventare un ragazzino in carne e ossa. Pinocchio è fondamentalmente buono, ma cade spesso nella tentazione di farsi trascinare da brutte compagnie ed è incline alla menzogna e a causa di queste caratteristiche si ritrova spesso nei guai, dai quali riesce però a venirne fuori. Una storia di fantasia che potrebbe tranquillamente essere contestualizzata al giorno d’oggi.

Lo spettacolo vedrà protagonista la Compagnia Musicaracconta composta da: Mara Guglielmin, flauto traverso; Monica Giust clarinetto e clarinetto basso; Andrea d’Incà flicorno e trombone; Cristina Del Tin voce narrante e cantante. Nata dall'idea di quattro colleghi-amici musicisti, docenti in numerosi Istituti Musicali di Veneto e Friuli, la Compagnia Musicaracconta si pone come obiettivo fondamentale quello di avvicinare i più piccoli al mondo della musica attraverso letture animate, con ambientazioni sonoro-musicali eseguite dal vivo.

Evento imperdibile per bimbi e adulti.



Sabato 26 Ottobre 2024 - ore 11.15

Salone del Municipio - Follina

Ingresso Libero



Prenotazione consigliata:

apsgasparepaoletti@gmail.com

348.4838837



Evento della rassegna "Follina d'Autunno" con il Patrocinio di: Regione Veneto - Provincia di Treviso - Comune di Follina - Ass. per il Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene