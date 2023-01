Pino marittimo piomba in piena notte su due auto: danni ingenti

PADOVA - La notte scorsa, poco prima delle 2:00, i vigili del fuoco sono intervenuti in Viale Stazione a Montegrotto Terme in provincia di Padova per la caduta di un pino marittimo finito sopra due automobili: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati da Abano Terme, hanno subito verificato che non vi fossero persone coinvolte all’interno dei mezzi. Successivamente si è provveduto a liberare dai rami del pino le due auto e la strada che era completamente ostruita. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 4:00.