Piloti si addormentano per quasi mezz'ora, volo va fuori rotta: dramma sfiorato per 153 passeggeri

Paura a bordo di un aereo della Batik Air, i piloti si sono addormentati per 28 minuti mentre stavano volando da Sulawesi alla capitale Giakarta con 153 passeggeri. E' quanto scrive la Bbc, riportando quanto accaduto lo scorso 25 gennaio . Sull'episodio è in corso un'indagine. L'Airbus A320 è andato fuori rotta, ma è atterrato comunque in sicurezza con tutti i 153 passeggeri e i membri dell'equipaggio illesi.

Uno dei piloti era troppo stanco, il motivo

Il pilota di 32 anni aveva detto al suo copilota di prendere il controllo dell'aereo circa mezz'ora dopo il decollo, dicendo che aveva bisogno di riposare. Il copilota di 28 anni era d'accordo, secondo un rapporto del ministero dei Trasporti ma, stanco anche lui, si addormentò perchè aiutava la moglie a prendersi cura dei gemelli di un mese durante la notte. Il controllo del traffico aereo di Giakarta ha provato a contattare la cabina di pilotaggio del Batik Air A320 dopo l'ultima trasmissione registrata, ma non ha ricevuto risposta. Quel silenzio radio durò 28 minuti finché il primo pilota si svegliò e si rese conto che anche il suo copilota si era addormentato.