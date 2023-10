Pilota fuori servizio spegne i motori per far precipitare l'aereo con 80 passeggeri

Ha cercato di far precipitare un aereo con 80 persone a bordo. E’ successo domenica notte in un volo sulla tratta Everett-San Francisco. Il pilota fuori servizio, era seduto nella cabina di pilotaggio dietro il capitano quando con una manovra inaspettata ha tentato di spegnere i motori dell’aereo per farli precipitare. Fortunatamente l’equipaggio è riuscito immediatamente a bloccarlo per evitare il peggio e il comandante ha ripreso i comandi del veivolo. Subito segnalato l’episodio dall’equipaggio, il volo è stato dirottato a Portland in Oregon e il pilota fuori servizio è stato arrestato.