Il pilota accusa un malore, completa l'atterraggio di emergenza, poi muore

ASIAGO - Atterraggio d’emergenza sulla pista dell’aeroporto Romeo Sartori di Asiago: l’episodio è accaduto questa mattina verso le 10.20.

A bordo dello storico biplano giallo Tiger Moth DH82A di proprietà di un asiaghese, un 74enne pilota di Rovereto e un fotografo di Brescia. Verso le 9:40 si erano alzati in volo per effettuare alcune riprese dell’Altopiano, poi il malore improvviso e la prontezza del pilota nel rientrare all’aeroporto di Asiago.



Il biplano è riuscito ad atterrare sulla pista, per poi terminare la sua corsa nel prato compiendo una giravolta su se stesso. Il pilota era già privo di sensi quando alle 10:25 sono giunti sul posto i Vigili del Fuoco di Asiago, che gli hanno prestato il primo soccorso utilizzando il defibrillatore.

Subito dopo anche i sanitari del Suem, assieme a due pattuglie dei Carabinieri. Il pilota è deceduto a causa di un arresto cardiaco. Illeso il passeggero. OT