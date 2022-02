Pil Veneto cresciuto del 6,9% nel 2021

VENEZIA - Il 2021 ha confermato le attese di una ripresa economica sostenuta dopo la crisi pandemica, con una crescita del Pil nazionale stimata al +6,5% e al +6,9% per quanto riguarda il Veneto.

Segnali incoraggianti arrivano anche sul versante dell'emergenza sanitaria, in virtù di una progressiva endemicità dell'infezione da Covid-19, e dal settore turistico, che dopo essere stato fortemente penalizzato dalla pandemia, nel corso del 2021 ha registrato un forte incremento in termini di presenze. E' quanto emerge dal periodico rapporto di Veneto Lavoro. Il 2022 si apre con non pochi segnali di preoccupazione: la crisi energetica europea prodotta dal razionamento dell'offerta di gas da parte della Russia e il rischio di una guerra in Ucraina, l'impennata inflazionistica e i costi energetici, che stanno condizionando gli andamenti del settore manifatturiero.

Le previsioni economiche per l'anno in corso sono infatti più contenute, con il Pil visto in crescita del +4% a livello nazionale e del +4,2% in Veneto. Sul fronte occupazionale, nonostante lo sblocco dei licenziamenti si registra la crescita dei contratti a tempo indeterminato, che nel mese di gennaio mostrano un saldo positivo per 6.200 posizioni lavorative e un aumento delle assunzioni del 3% rispetto al periodo pre-pandemico di gennaio 2020 e del 58% nel confronto con il 2021, quando ancora erano in vigore importanti restrizioni anti Covid.