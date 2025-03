Pikachu in piazza contro Erdogan: la protesta diventa virale - VIDEO

TURCHIA - Le proteste in Turchia contro Recep Tayyip Erdogan e l’arresto del sindaco di Istanbul, Ekrem Imamoglu, si accendono tra scontri e tensioni. Tra i manifestanti, a Antalya, spunta un’icona inaspettata: Pikachu. Un video, diventato virale su X, mostra un uomo vestito da Pokémon che fugge a tutta velocità da una carica della polizia, nonostante il costume ingombrante.



Nel frattempo, le autorità di Ankara hanno espulso Mark Lowen, corrispondente della BBC da Istanbul, accusandolo di essere una "minaccia all’ordine pubblico". Il giornalista era stato fermato dopo aver seguito le manifestazioni contro l’arresto di Imamoglu. "La libertà di stampa è essenziale per la democrazia", ha dichiarato Lowen, spiegando di essere stato trattenuto per 17 ore prima di essere costretto a lasciare la Turchia. La BBC ha annunciato ricorsi ufficiali, condannando l’accaduto come un attacco alla libertà di informazione.

Pikachu’yu bile etkileyen biber gazı sana bana ne yapmaz!#DirenPikachu pic.twitter.com/uvNeU6DzRY — CHP İletişim (@CHP_iletisim) March 27, 2025 ”