PIEVE INCONTRA 2022 - Stefano Mancuso.

Due anni di stop forzato non hanno smorzato l’entusiasmo, né fiaccato gli animi. Anzi, la pausa imposta dalla pandemia ha fornito nuovo impulso alle idee e stimolato gli organizzatori di Pieve Incontra a lavorare per proporre alla cittadinanza, e non solo, un cartellone ricco di spunti per la riflessione, la conoscenza e l’approfondimento. Il filo conduttore della quarta edizione della rassegna è la Scienza, “La divulgazione scientifica e la difesa della biodiversità”. Lo dipaneranno, un botanico di fama mondiale, un filosofo della scienza ed evoluzionista, reduce da una recente e fortunata esperienza televisiva su RAI3 con Marco Paolini, un astrofisico che lega il suo nome alla Stazione Spaziale Orbitante e uno tra i massimi esperti italiani di energia e ambiente.



Stefano Mancuso. Scienziato di prestigio mondiale, professore all’Università di Firenze, dirige il Laboratorio internazionale di neurobiologia vegetale (LINV). Membro fondatore dell’International Society for Plant Signaling & Behavior, ha insegnato in università giapponesi, svedesi e francesi ed è accademico ordinario dell’Accademia dei Georgofili. Nel 2012 «la Repubblica» lo ha indicato tra i 20 italiani destinati a cambiarci la vita e nel 2013 il «New Yorker» lo ha inserito nella classifica dei “world changers”. Con la sua start-up universitaria PNAT ha brevettato "Jellyfish Barge", il modulo galleggiante per coltivare ortaggi e fiori completamente autonomo dal punto di vista di suolo, acqua ed energia presentato all’EXPO Milano 2015 che si è aggiudicato l’International Award per le idee innovative e le tecnologie per l’agribusiness dell’United Nations Industrial Development Organization (UNIDO). Nel 2016 il Ministero della Ricerca scientifica austriaco l’ha proclamato “The Science Book of the Year”. È autore di volumi scientifici e di centinaia di pubblicazioni su riviste internazionali.