Pieve dice addio a don Egidio Mezzomo, aveva 83 anni

PIEVE DEL GRAPPA - E' serenamente mancato ieri mattina Don Egidio Mezzomo, arciprete a Crespano del Grappa dal 1988 e dal 2003, penitenziere al Santuario della Madonna del Covolo, a Pieve del Grappa. Originario di Mure di Molvena, dove era nato il 2 agosto del 1938 e consacrato nel 1963, è stato un sacerdote molto amato e un uomo di fede in grado di riempire le chiese, diretto e sempre disponibile, misurato nelle parole e schietto nelle sue prediche. Sacerdote conosciuto ben oltre il paese di Crespano del Grappa, più vicino alle persone che non alle norme, tanto che non mancano gli aneddoti su di lui, ben saldi nel cuore di chi lo ha conosciuto: con Don Egidio e Don Pasquale Citton, anche lui ultraottantenne, il santuario di Madonna del Covolo era diventato un luogo in grado di attirare fedeli di ogni età e da tutte le province del Veneto. Messe molto partecipate e fedeli devoti hanno permesso ai due sacerdoti, tre anni fa, di affrontare un importante intervento di restauro con le sole forze delle offerte.

La celebrazione eucaristica di suffragio sarà presieduta dal Vescovo della Diocesi di Padova, Claudio Cipolla e avrà luogo nel Duomo di Crespano di Pieve del Grappa, martedì 9 novembre alle ore 15.30. La salma sarà poi tumulata nel cimitero di Mure di Colceresa. Lunedì alle 20.00, sempre in Duomo in presenza della salma, ci sarà una veglia mentre martedì dalle 09.00 sarà possibile vegliare Don Egidio presso il Santuario del Covolo. E' stata la stessa Curia di Padova ad annunciare la scomparsa del sacerdote. Si aggiungono al cordoglio, Don Pasquale Citton, rettore del Santuario e Mons. Renato Marangoni, vescovo di Belluno e Feltre, che ha sempre mantenuto costante il suo rapporto con il sacerdote e la comunità di Pieve. Don Egidio, lascia la cognata Luciana e i nipoti Giuseppe, Michela, Raffaella, Lisetta e i pronipoti,