Pieve di Soligo, fuoco in casa e nel ricovero attrezzi

PIEVE DI SOLIGO - Verso le 16 di oggi, martedì, i vigili del fuoco di Vittorio Veneto sono intervenuti a Pieve di Soligo per un incendio di una parte del tetto di una casa singola rurale propagatosi negli ambienti ricovero attrezzi sottostanti.



Sul posto anche l'autobotte di Treviso in rinforzo. Infatti i colleghi di Conegliano erano impegnati per sette focolai di sterpaglie nei pressi della Zoppas arena a Conegliano in via Cà di Villa.