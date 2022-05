Pieve di Soligo, esce di strada e finisce nel fosso: ferita una donna

PIEVE DI SOLIGO - Fuoriuscita autonoma questa mattina all’altezza del rondò tra Pieve e Farra di Soligo, lungo la provinciale accanto allo svincolo di via Vittorio Veneto.

Una Mercedes Classe A per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine è finita in un fossato accanto alla sede stradale.



La donna alla guida è stata immediatamente soccorsa e ricoverata con l’ambulanza in ospedale a Conegliano con ferite lievi. Sul posto anche Polstrada e Carabinieri.