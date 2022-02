A Pieve di Soligo arriva la rilevazione automatica delle infrazioni al semaforiche di via Montello e via Vittorio Veneto

PIEVE DI SOLIGO - Tra qualche giorno sarà attivo il servizio di rilevazione automatica di infrazioni semaforiche di via Montello e via Vittorio Veneto. “Una decisione difficile ma necessaria vista la pericolosità di questo incrocio che è l’unico con traffico pesante. La strada invita alla velocità ed il limite di 50 km/h è una chimera” commenta l’assessore Giuseppe Negri “Purtroppo stiamo assistendo ad un aumento delle infrazioni e per chi attraversa a piedi o in bicicletta, soprattutto la sera, è molto pericoloso.



Per evitare incidenti e dare più sicurezza a tutta la viabilità abbiamo deciso di mettere questa apparecchiatura, che si attiverà se si passa con il giallo o il rosso. I vigili poi dovranno fare tutto un controllo manuale, ma la nostra speranza è che non si registrino molte multe e che funzioni come deterrente”. Il sistema sarà attivo a qualsiasi ora del giorno.