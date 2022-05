A Pieve di Soligo arriva il Giro e anche il "Tour Eccellenze Venete del Festival della Cucina Veneta"

PIEVE DI SOLIGO - Giovedì 26 maggio a Pieve di Soligo è in arrivo non solo il Giro d’Italia, ma anche il Tour Eccellenze Venete del Festival della Cucina Veneta.

Presso Piazza Vittorio Emanuele II, dalle ore 10.30 del mattino fino a sera, sarà possibile assistere a cooking show e degustare finger food gourmet con relativi abbinamenti, grazie alla presenza di un hospitality truck voluto dalla Regione Veneto e dove saranno coinvolti anche studenti e docenti dell’Ipsaar Beltrame e dell’Isiss Da Collo.



Molti e vari i “serenissimi sapori” previsti nel corso della giornata, tra gli altri: gelato artigianale Veneto a cura del maestro gelatiere Guido Zandonà, formaggi veneti Caseus Veneti, vini, distillati, panificati, insaccati. “AperiVeneto” con specialità regionali preparate dagli chef Alessandro Ferro, Fabrizio Scibetta e Matteo Mezzaro: il tutto condito con le parole dell’enogastronomo Luigi Bressan. La giornata sarà animata dal Papà del Gnoco, il Sire del Carnevale veronese; la cerimonia ufficiale d’inaugurazione del tour è prevista per le ore 12.30 in presenza anche dell’assessore Federico Caner.