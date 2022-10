Pieve del Grappa, si spacciano per operatori di banca e riescono a soffiargli 9.000 euro

PIEVE DEL GRAPPA - I Carabinieri della Stazione di Pieve del Grappa, a conclusione indagini, hanno denunciato, per truffa in concorso, un 30enne ed un 23enne, entrambi pregiudicati residenti in Campania, che si sono spacciati per operatori di un istituto di credito.

I due sono riusciti a raggirare un 45enne di Borso del Grappa, da cui si sono fatti accreditare su una carta prepagata, la somma di 9.100 euro.

Mentre i Carabinieri della Stazione di Dosson di Casier hanno denunciato, per truffa, un 31enne residente a Roma, gravato da pregiudizi di polizia, il quale si è fatto caricare la somma di 974 euro sulla tessera postepay, da parte di un 55enne del luogo, erroneamente convinto di riscuotere il corrispettivo per la vendita di un letto su piattaforma “e-commerce”.