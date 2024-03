Pietra come animale domestico contro la solitudine: tra i Millennial spopolano le "Pet rock"

Nell'era dell'iperconnessione digitale e delle aspettative sempre più elevate, molti giovani si trovano ad affrontare sfide che vanno ben oltre quelle del passato. Ciò che emerge è un quadro complesso, in cui il dibattito su chi sia responsabile delle difficoltà che affronta la giovane generazione si fa sempre più acceso.



C'è chi sostiene che i giovani d'oggi siano viziati, cresciuti nell'illusione di una vita facile e priva di sacrifici. Questo atteggiamento, secondo alcuni, li renderebbe incapaci di sostenere i ritmi lavorativi e di vita imposti dalla società moderna. Tuttavia, è fondamentale analizzare più approfonditamente le radici di questo fenomeno. La realtà è che sempre più giovani si trovano a fronteggiare la solitudine, lo stress e il burnout, sintomi di una società che spesso impone ritmi e aspettative insostenibili.



In Corea del Sud, questa problematica è diventata particolarmente evidente, con una generazione di millennials che si trova ad affrontare pressioni sociali e lavorative intense. Un fenomeno peculiare, ma significativo, è emerso in questa società: le "pet rock", pietre considerate come animali domestici. Un'idea nata negli anni '70 negli Stati Uniti, le "pet rock" hanno conosciuto un revival sorprendente, diventando una sorta di totem per affrontare la solitudine e il burnout.



Il caso di Koo Ah-young, una giovane di 33 anni che ha adottato una pet rock per affrontare il proprio isolamento emotivo, è emblematico di questa tendenza. Molti come lei, incapaci di gestire le pressioni della vita moderna o di trovare conforto nelle relazioni interpersonali, trovano nella "pet rock" un compagno silenzioso e rassicurante. La diffusione delle "pet rock" e dei video su TikTok evidenzia la necessità di nuove forme di supporto emotivo e di una maggiore attenzione alla salute mentale dei giovani. Non si tratta solo di un fenomeno isolato, ma di un sintomo di una società che spesso trascura il benessere delle sue giovani generazioni.