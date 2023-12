Pierre Pellizzari. Benessere Bio-logico Totale..

Cari amici,

il 13 dicembre Salusbellatrix compirà 14 anni!

Come vi avevamo anticipato da mesi, era in programma di avere con noi il prof. Meluzzi. Speriamo che si riprenda presto e che si possiamo riceverlo a Vittorio Veneto il prossimo anno…

Per il nostro anniversario, quindi, siamo entusiasti di offrirvi una serata con il “mitico” Pierre Pellizzari, già nostro apprezzato relatore in passato.

Le sue precedenti conferenze, focalizzate sull'utilizzo del sale marino integrale (Pierre è stato un grande amico del Dott. Katrib, che ha guarito innumerevoli persone dal cancro, utilizzando il sale marino integrale) e dell'acqua di mare, hanno riscosso grande interesse e partecipazione, motivo per cui siamo lieti di ospitarlo nuovamente.

1. Il Potere Curativo del Sale Marino Integrale e dell'Acqua di Mare: Pellizzari approfondirà i benefici di questi rimedi naturali, sottolineando le loro proprietà salutari e la loro storia millenaria.

2. Il Silicio Organico e la sua Importanza: Un focus speciale verrà dedicato al silicio organico, un elemento chiave per la salute delle ossa e dei tessuti connettivi, e al suo ruolo nella prevenzione e nel trattamento di varie patologie.

3. Disintossicazione e Purificazione del Corpo: Saranno presentate tecniche e metodi per la disintossicazione del corpo, specialmente per fegato e intestino, con l'obiettivo di migliorare la salute generale e il benessere.

4. Nuove Prospettive sulla Nuova Medicina di Hamer: Verranno esplorate le teorie e le pratiche della Nuova Medicina di Hamer, con esempi pratici e casi studio.

5. Alimentazione e Benessere: Un approfondimento su come una dieta equilibrata e naturale possa contribuire significativamente al nostro benessere fisico e mentale.

Questa conferenza rappresenta un'occasione unica per approfondire la conoscenza nel campo della naturopatia e per apprendere direttamente da uno dei maggiori esperti in materia. La partecipazione è vivamente consigliata a tutti coloro che sono interessati a esplorare nuovi orizzonti nel campo della salute e del benessere naturale.

Non perdete questa straordinaria opportunità di conoscere o incontrare nuovamente Pierre Pellizzari e di arricchire il vostro percorso verso una vita più sana e armoniosa. Vi aspettiamo!