Piena dell'Adige, allerta per i bacini veneti

VENEZIA - Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso un nuovo bollettino che decreta lo stato di attenzione nei bacini idrografici del Veneto.

In particolare, il territorio regionale è interessato in queste ore dalla piena del fiume Adige: il colmo di piena è transitato alla sezione di Albaredo alle ore 8 di oggi e si prevede il transito del colmo di piena alla sezione di Boara Pisani in tarda serata.

Lo stato di criticità riguarda solamente i territori rivieraschi del fiume per la piena in corso. Nel dettaglio, dalle 14 di oggi, venerdì 6 agosto, alla stessa ora di domani, sabato 7, è stato dichiarato lo Stato di Attenzione (allerta arancione), relativamente alla rete idraulica principale - in relazione alla piena del fiume Adige - per i seguenti bacini: Po, Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige (RO-VR); e Basso Brenta–Bacchiglione (PD-VI-VR-VE-TV). Dichiarata l’allerta gialla per il bacino Adige-Garda e Monti Lessini (VR).