A piedi nudi nella foresta con le guide naturalistiche di Vittorio Veneto

VITTORIO VENETO – Cosa c’è di più liberatorio di camminare a piedi scalzi, magari in mezzo alla natura? Lo sanno bene i cultori del barefoot una pratica che ha lo scopo “di avvicinare le persone al cammino a piedi nudi nella natura, intendendo questa come una pratica di benessere psicofisico accessibile a tutti e ideale per favorire una riconnessione con la natura e con sé stessi. Si tratta di una pratica già diffusa in vari paesi dall’Australia alla Nuova Zelanda, dai paesi nordici alla Svizzera”.



Ma muoversi nella natura a piedi scalzi, in verità non è da tutti, serve infatti qualche consiglio e l’aiuto di chi già conosce questa pratica. L’associazione Prealpi Cansiglio Hiking snc di Vittorio Veneto, che da sempre propone interessanti escursioni nel verde, con le sue guide naturalistiche associate AIGAE, ha organizzato per sabato 13 agosto un’uscita a piedi nudi nella foresta.



“Pronti a togliere le scarpe? Sabato 13 agosto ci connetteremo con la natura, tramite il barefoot, camminando scalzi. Muschio, foglie, sassi, tecniche per camminare scalzi in sicurezza, tanta voglia di “sentirsi parte del tutto”: ecco il nostro percorso. Da provare!”: è l’invito dell’organizzazione vittoriese che ha promosso l’escursione con il Comune di Caneva. Quanti sono interessati possono quindi contattare a questi recapiti (tel. 370 1107202, prealpicansiglio@gmail.com , www.prealpicansiglio.it ) i promotori e prendere parte a quest’esperienza inusuale.



Secondo alcuni esperti il “barefoot” può dare diversi benefici psicofisici: il miglioramento della postura e dell’equilibrio, riduce lo stress, stimola la circolazione e riduce il gonfiore delle gambe, rinforza la muscolatura, migliora il sonno e pare che addirittura riduca il rischio di malattie cardiovascolari. Comunque sia è di certo una pratica inusuale e curiosa che la Prealpi Cansiglio Hiking snc di Vittorio Veneto propone regolarmente nella bella stagione e allora perché non sperimentare qualcosa di nuovo lontano dallo stress della città?