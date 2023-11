Piede di porco e coltelli in auto, denunciato

Foto d'archivio

LIMANA (BELLUNO) - Un automobilista è stato denunciato dalla polizia perché trovato in possesso, nel corso di un controllo a Limana (Belluno), di un piede di porco, due coltelli e circa 2 mila euro in contanti. Gli oggetti e il denaro, di cui il conducente e un passeggero che viaggiava con lui non hanno saputo fornire spiegazioni, erano occultati all'interno di un'autovettura con i vetri oscurati. Il proprietario è stato denunciato per porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere.