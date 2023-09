Picnic in famiglia interrotto da un orso che sale sul tavolo e divora tutto (Video)

Una tranquilla giornata all’aperto in mezzo al verde si è trasformata in un incontro da brividi per una famiglia che si è trovata a pochi centimenti da un orso mentre faceva un picnic. L’animale è salito sul tavolo e ha iniziato a divorare il pasto della famiglia. E’ successo nel Parco Ecologico Chipinque a San Pedro, in Messico.



La scena è stata catturata da una delle figlie della famiglia, che ha ripreso l’intero episodio. Nel video, che ha fatto il giro del web, si vede la mamma che con freddezza stringe il figlio al petto e gli scopre gli occhi, cercando di rimanere immobile e calma mentre l'orso affamato si avvicina per curiosare tra il cibo sul tavolo a pochi centimetri dal loro viso. L'animale, dopo aver divorato tutto, è sceso dal tavolo e se ne è andato con lo stomaco pieno.