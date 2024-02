Piccolo comune vieta l'utilizzo dei cellulari nei luoghi pubblici

Divieto di utilizzo degli smartphone nei luoghi pubblici. Con un voto referendario favorevole del 54%, il sindaco di un piccolo paesino di 2000 abitanti a sud di Parigi, Seine-Port, ha vietato l’utilizzo di dispositivi cellulari in tutti i luoghi pubblici, sia all’aperto che al chiuso.

Il divieto non prevede nessuna sanzione in quanto non compatibile con la legislazione nazionale, tuttavia il primo cittadino ha invitato gli esercizi commerciali a avvertire i cittadini attraverso un adesivo posto in vetrina il divieto, invitandoli a non servire i clienti che sono al telefono.

"L'obiettivo principale di questa misura è combattere la dipendenza. Al giorno d'oggi non riusciamo a staccare gli occhi dagli schermi". Queste le parole del sindaco, riportate dall’Ansa, la cui volontà è di sensibilizzare ai possibili rischi derivanti dall’eccessivo uso del telefono.