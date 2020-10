La piccola comunità di Erto e i tanti fans di Mauro Corona

"Si, dopo aver esaurito tutte le risorse o quando non sanno da dove cominciare, arrivano anche qui." scherzano dal piccolo comune di Erto. Così da una richiesta informale di un comune del trevigiano di recuperare il numero del celebre scrittore Mauro Corona, nasce un piccolo siparietto gustoso e un incontro fortunato che lascia lo scrittore in ombra. "Ci sono donne innamorate che ci chiamano e non mi credono quando dico loro che è un uomo come tutti gli altri, come noi, forse con qualche differenza nel portafoglio."

Nessun eroe che vive nel bosco senza energia elettrica o acqua corrente, nessun selvaggio che attraversa il bosco aprendosi la via col machete: "Quando dico com'è il loro eroe, una persona normale, che vive in una casa come tutti..Semplicemente non mi credono. Mi ripetono, ma no, signora, noi stiamo parlano dello scrittore. Anch'io, rispondo." racconta la nostra fonte, che desidera rimanere anonima. D'altronde, Mauro Corona, una vera e propria “attrazione turistica” nel piccolo paese di neanche 400 anime.

Sono molte le persone che vengono a cercare il suo studio, in pieno centro del paese, che aspettano anche delle ore pur di fare un selfie e di vederlo, magari mitigando l'attesa in uno dei due bar o gli offrono da bere, se lo trovano. L'adorazione sembra non aver distinzione di genere, come sembra non scomporre più di tanto quello che è successo a Carta Bianca. "Lui è fatto così, fa parte del suo personaggio. D'altronde lo invitano anche preti e vescovi, nonostante le parolacce di cui sono infarciti i suoi libri" conclude la nostra fonte "e gli stessi ospiti di Carta Bianca, anche persone insospettabili, gradevoli e anche dopo quanto è accaduto, promettono di tornare solo se c'è lui."

Non abbiamo chiesto alla nostra ospite consigli sui libri, ma siamo quasi sicuri, dopo la chiacchierata che abbiamo fatto, non perderà il sonno per comprare il suo ultimo libro presto in uscita.