Piccioni a bordo del volo Delta: caos tra i passeggeri (VIDEO)

Sabato scorso, su un volo Delta Airlines da Minneapolis a Madison, Wisconsin, l’imprevisto ha preso il volo insieme ai passeggeri. Due piccioni hanno deciso di salire a bordo dell’aereo, trasformando una normale partenza in un’avventura che difficilmente dimenticheranno sia i viaggiatori sia l’equipaggio.



La sorpresa è arrivata poco prima del decollo. Uno dei passeggeri, Tom Caw, ha raccontato che il pilota ha preso il microfono per annunciare: “Signore e signori, abbiamo un problema con la fauna selvatica a bordo”. Una frase che nessuno si aspettava di sentire prima di un volo commerciale. Il comandante ha ammesso candidamente di non avere mai avuto a che fare con una situazione simile.









Il primo piccione è stato individuato subito, mentre i passeggeri stavano ancora sistemando i bagagli. Gli addetti ai bagagli sono saliti sull’aereo e hanno portato via l’uccello tra gli applausi dei presenti. Una ragazzina, incuriosita, ha chiesto addirittura di poterlo accarezzare. Sembrava finita lì, ma la storia aveva ancora una svolta.

Mentre l’aereo si avviava verso la pista, ecco che un secondo piccione è spuntato in cabina, volando tra i sedili e scatenando un nuovo momento di panico tra i passeggeri. Un uomo ha provato a catturarlo con la giacca, senza successo, mentre qualcuno urlava e altri ridevano, increduli. Il pilota ha dovuto tornare al gate per permettere agli addetti di catturare anche il secondo piccione.



Tom Caw ha ironizzato sulla vicenda, scrivendo sui social: “Immagino che i piccioni fossero stanchi di volare e volessero degli snack. Non sapevano che il volo per Madison è troppo breve perché Delta possa offrire il servizio bevande/snack”.



La compagnia aerea Delta ha ringraziato passeggeri e personale per la collaborazione e si è scusata per il ritardo del volo, che è arrivato a destinazione con circa un’ora di ritardo. La storia, raccontata in diretta sui social, è diventata virale in poche ore, dimostrando che anche un piccione può trasformare una giornata normale in un’avventura da raccontare.